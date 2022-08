NAPOLI SECONDO TEMPO : Meret, Di Lorenzo (71′ Zanoli), Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (71′ Demme), Elmas, Politano, Kvaratskhelia (71′ Ounas), Osimhen (71′ Petagna).

MAllORCA: Rajkovic (62′ Roman), Copete, Grenier, Abdon (46′ Lee), Baba, Rodriguez (62′ Sanchez), Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez (46′ Muriqi), Gaya. Allenatore: Aguirre.

Arbitro: Fourneau di Roma

Marcatori: 9′ Osimhen rig., 55′ Raillo

Castel di Sangro – Il Napoli pareggia la seconda amichevole internazionale, l’ultima del mese di luglio, contro il Mallorca. Finisce 1-1 una gara vera che gli spagnoli interpretano con la consueta e antonomastica “garra”, rendendo il test molto ruvido per gli azzurri. Il Napoli domina tecnicamente per oltre un’ora, mostrando ampi segnali di progressi sotto il profilo della velocità. Segna subito Osimhen su rigore, poi Kvara fa il mattatore confermando il suo talento cristallino. Il georgiano semina avversari e miete ovazioni, saltando puntualmente la difesa iberica e sfiorando il gol con un pallonetto da 40 metri. Molto buono, contestualmente, il debutto di Kim che è stato puntuale negli anticipi mostrando lettura e autorevolezza. Nella ripresa pareggia il Mallorca e la partita diventa gradualmente più statica, ancorchè sempre interpretata dai maiorchini con agonismo fuori stagione e anche a volta fuori dall’accezione di amichevole. Al 90′ Politano ha la palla della vittoria ma non centra la porta. Finisce 1-1, il Napoli si prende il buono e la crescita globale di condizione. Prossimo test mercoledì contro il Girona, nel primo match di agosto.

PRIMO TEMPO

4′ – numero di Kvara che salta due uomini e viene steso. Ancora il talento del georgiano

8′ – rigore per il Napoli a seguito di un fallo di mano di Copete in area

9′ – gol del Napoli! Osimhen calcia il rigore e infila il pallone all’incrocio: 1-0

16′ – bella uscita di Meret che blocca in mischia

16′ – ancora numero di Kvaratskhelia che salta mezza difesa e chiude di destro fuori di poco

23′ – nuovamente attento e bravo Meret che in uscita a terra blocca una palla insidiosa

30′ – Napoli che comanda il gioco con palleggio fluido

37′ – spettacolare pallonetto di Kvara che sfiora il gol sensazionale

45′ – punizione di Zielinski, alta di poco

SECONDO TEMPO

55′ – pareggio del Mallorca con colpo di testa di Raillo: 1-1

65′ – partita molto intensa e anche dura, gli spagnoli non colgono pienamente l’accezione di amichevole

70′ – Napoli che cambia praticamente la formazione, giocano tutti gli uomini della rosa

80′ – cala il ritmo, la stanchezza ovviamente prende il sopravvento

90′ – clamorosa occasione per Politano che lanciato a rete tira in cielo.

Finisce 1-1