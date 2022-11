Napoli- Lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Eseguite 9 misure cautelari personali

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, militari del Comando

Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di

misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della

Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di nove persone (otto delle quali

sottoposte a custodia cautelare in carcere e una all’obbligo di dimora nel Comune di residenza

nonché di presentazione alla p.g.), gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al

traffico internazionale di sostanze stupefacenti nonché di importazione e detenzione di ingenti

quantitativi di droga.

Le indagini, svolte dai finanzieri del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata,

avrebbero consentito di disvelare l’operatività di un sodalizio criminale, con base operativa in

provincia di Napoli, dedito all’importazione dalla Colombia e da Panama di ingenti partite di

cocaina “sintetizzata” in merce di copertura (fertilizzante organico e caffè macinato).

Lo stupefacente, trasferito via mare all’interno di container, una volta giunto sul territorio nazionale,

attraverso complessi processi chimici, sarebbe stato estratto dal carico di copertura e, dopo una

miscelazione con sostanze da taglio, immesso nel mercato clandestino napoletano.

L’importazione di droga sarebbe avvenuta in base a fittizie operazioni commerciali riconducibili a

società create ad hoc per dissimulare gli illeciti traffici.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso

cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle

indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.