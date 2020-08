Napoli – Droga in cambio di soldi, nei guai 27enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Mezzocannone un giovane che consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti eroina per un peso di circa 0,44 grammi, di due telefoni cellullari e della somma di 360 euro.

R.M, napoletano 27enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.