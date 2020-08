Napoli – Sigarette di contrabbando, fermato 48enne

Ieri sera due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, hanno notato in vicoletto Gabella alla Farina un uomo che lasciava delle grosse buste all’esterno di uno stabile e si allontanava mentre un altro, sopraggiunto poco dopo, le portava all’interno dell’edificio.

I poliziotti, insospettiti, hanno chiamato la centrale operativa che ha inviato alcune volanti sul posto.

Gli agenti hanno controllato l’appartamento in cui era appena entrato l’uomo, sorprendendolo a nascondere in uno stanzino, ricavato in un’intercapedine celata da un calorifero, circa 280 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato.

C.A, 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.