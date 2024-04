Napoli – Droga, arrestato 31enne

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Meridionale, all’intersezione con via Nazionale, hanno notato un uomo appiedato aggirarsi con fare circospetto al quale, podo dopo, si è avvicinato un altro soggetto che gli ha consegnato una banconota in cambio di qualcosa.

Pertanto, gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando entrambi i soggetti; l’indagato è stato trovato in possesso di un astuccio calamitato con 4 dosi di cocaina, che aveva tentato di occultare negli slip, della dose di cocaina che era in procinto di consegnare, dei 20 euro appena ricevuti e di altri 80 euro celati nelle tasche della giacca.

L’uomo, un 31enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.