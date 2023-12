Napoli – Destinatario di mandato di arresto europeo, arrestato polacco

Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un ostello di via Mancini per un allert alloggiati.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che presso la struttura ricettiva era sopraggiunto un uomo, un 47enne polacco, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità polacche per reati contro il patrimonio; pertanto, gli agenti, hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna.