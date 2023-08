Napoli – Controlli nella zona di Piazza Mercato, ecco il bilancio

Nella mattinata odierna i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Piazza Mercato.

Nel corso delle attività, sono state identificate 37 persone di cui una con precedenti di polizia, controllati 9 motoveicoli di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 19 violazioni del codice della strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida con patente scaduta e per mancata revisione periodica.