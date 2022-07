Napoli – Controlli e arresti nel centro storico

Porta Nolana: fermato presunto ricettatore.

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in piazza Nolana hanno notato due uomini confabulare tra loro e uno di essi ha prelevato un cellulare dallo zaino per mostrarlo all’altro ma, alla vista degli operatori, entrambi si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto, nei pressi di Porta Nolana, l’uomo con lo zaino il quale, alla loro vista, ha opposto una viva resistenza ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 21 smartphone e 650 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza, mentre l’altro fuggitivo ha fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo, un 24enne del Mali con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. poiché gravemente indiziato di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Alto impatto nel quartiere Sanità.

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sanità.

Nel corso dell’attività, in via Sanità, piazza San Vincenzo e nelle strade limitrofe, sono state identificate 39 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllati 27 motoveicoli di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e uno sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente.

Inoltre, sono state contestate 32 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa e per guida senza patente; infine, uno scooter è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.

Porta Capuana: evade dai domiciliari. Arrestato.

Arrestato uno spacciatore.

Lunedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto ed identificato per un 33enne avellinese accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Nocera Superiore e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.

Nella stessa serata gli operatori, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in via della Bolla un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro ed entrambi, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, lo spacciatore trovandolo in possesso di una forbice, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4 involucri contenenti 0,7 grammi circa di eroina, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro con 0,33 grammi circa della stessa sostanza.

O.M.E., 54enne capoverdiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Borgo Orefici: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazzetta Teodoro Monticelli hanno notato un uomo che stava cedendo qualcosa ad una persona la quale, alla vista degli operanti, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 involucri contenenti circa 12 grammi di marijuana, due cellulari e 10 euro; inoltre, l’uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito generalità false.

A.S., 30enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso il 24 novembre 2021 dal Questore di Napoli.