Torre Annunziata – Sospensione del servizio idrico per lavori programmati venerdì e sabato, ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 21:00 di venerdì 15 luglio 2022 alle ore 07:00 di sabato 16 luglio 2022, nelle seguenti zone di TORRE ANNUNZIATA:

Traversa Siano,

Via Capuozzo,

Via Comunale Schito,

Via Giovanni Pascoli,

Via Giovine Italia,

Via Goffredo Mameli,

Via Magenta,

Via Mortelleto,

Via Postiglione,

Via Provinciale Schito,

Via Roma,

Via Saline,

Via San Fermo,

Via Solferino,

Via Terragneta,

Via Volturno,

Viale Francesco Manfredi.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.