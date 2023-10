Napoli – Controlli della polizia: ecco il bilancio

Alto Impatto all’ Arenella

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Arenella con la collaborazione dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella e la zona ospedaliera ed in particolare nelle vie Domenico Fontana, Bernardo Cavallino, Pietravalle , viale delle Porcellane, e via Lieti a Capodimonte.

Nel corso delle attività sono state identificate 18 persone di cui 7 con precedenti di polizia, controllati 5 esercizi commerciali dove, il titolare di una di queste, è stato denunciato per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente poiché sorpreso, durante il controllo, a disfarsi di due dosi di eroina.

Ancora, gli operatori, all’interno dei giardinetti “TinaPica” hanno sanzionato amministrativamente 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Chiaia: sanzionata un’attività commerciale

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un controllo ad un’attività di ristorazione mobile, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP, e per carenze igienico- sanitarie legate alla conformazione dell’automezzo in relazioni alle quali, gli operatori hanno sequestrato 40 kg circa di alimenti trovati in pessimo stato di conservazione, elevando sanzioni per un totale di 5000 euro.

Infine, gli operatori hanno accertato che il veicolo utilizzato per l’attività di ristorazione, era sprovvisto di revisione per cui hanno proceduto a contestare violazione del Codice della Strada.

Quartieri Spagnoli: controlli straordinari.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Montecalvario e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 140 persone di cui 43 con precedenti di polizia e 10 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale; controllati 7 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo e sequestro amministrativo e contestate due violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo.

Ancora, gli operatori hanno controllato 5 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e per somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 ed un terzo titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni 16.

Infine, gli agenti hanno denunciato un minorenne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso con un coltello a serramanico.

Caivano: “Alto Impatto” della Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 250 persone, controllato 150 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.

Scampia: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne e un 55enne di Quarto.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Tavernola, hanno controllato due uomini con atteggiamento circospetto a bordo di un’auto.

I poliziotti, dopo aver identificato il conducente per un 50enne di Quarto e il passeggero per un 55enne anch’egli di Quarto, li hanno trovati in possesso di 6 cilindretti contenenti 5 grammi circa di eroina, 2 involucri di 0.5 grammi di crack, 3 involucri contenenti 1,5 grammi circa di cobret, un telefono cellulare e 35 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo alle loro rispettive abitazioni dove hanno rinvenuto, a carico del 55enne, un involucro di 17 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 18 grammi circa; ancora, gli operatori hanno rinvenuto 3 fucili automatici calibro 12, una canna di fucile calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 e circa 600 cartucce, risultate essere armi ereditate dal padre dell’indagato e mai denunciate presso gli uffici di Polizia.

Pertanto, i prevenuti, con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente mentre, il 55enne, è stato altresì’ denunciato per detenzione abusiva di armi.