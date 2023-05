Napoli – Controlli della Polfer, due arresti

Circa 2000 le persone controllate, di cui 2 arrestate, 5 le contravvenzioni elevate e 725 i bagagli controllati: questi i risultati dell’operazione “STAZIONI SICURE” che si è svolta nella giornata di ieri 24 maggio con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L’operazione, che ha visto impegnati 70 operatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer per la Campania è stata disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, su scala nazionale, allo scopo di contrastare attività illecite e prevenire ogni forma di illegalità.

Durante tali servizi, nella Stazione di Napoli Centrale, gli operatori hanno proceduto al controllo di K.S. , 29enne marocchino, e S.A., 45enne libico, i quali, dal controllo in banca data SDI, sono risultati da ricercare poiché destinatari di ordini di esecuzione di custodia cautelare in carcere.

In particolare, K.S. era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Rovigo in data 13.03.2023, per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Il secondo, S.A., era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal G.I.P del il Tribunale di Napoli in data 12.05.2022, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali nonché di un rintraccio per un’ordinanza di rimpatrio con ingiunzione di non far ritorno nel Comune di Napoli per tre anni.