Napoli – Controlli a Porta Capuana, Porta Nolana, via Chiaia e Piazza Carolina

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

In particolare, personale della Polizia di Stato, e nello specifico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vicaria-Mercato ha effettuato controlli nell’area di Porta Capuana, Porta Nolana, via Chiaia, Piazza Carolina e zone limitrofe

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 127 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 40 veicoli; sono state, altresì, contestate 3 violazioni del Codice della Strada.