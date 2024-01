Napoli – Controlli a Pianura, un arresto a Piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi: la Polizia di Stato arresta un 31enne per rapina.

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un soggetto, ha raccontato che lo stesso, poco prima, insieme ad altre due persone, lo aveva bloccato alle spalle sottraendogli, sotto la minaccia di un coltello, i soldi dalla tasca del giubbotto e il cellulare.

Pertanto, gli agenti dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto, in via Cesare Carmignano, il soggetto armato che, brandendo un coltello con una lama della lunghezza di 20 cm, ha colpito i due operatori con calci e pugni fino a quando, con non poche difficoltà, lo hanno disarmato e bloccato.

Il prevenuto, 31enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina aggravata, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, per porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato in quanto, durante le fasi di accompagnamento presso gli uffici di polizia, ha danneggiato il paraurti dell’autovettura di servizio.

Controlli a Pianura.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pianura e personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pianura ed in particolare in via S. Dalì e via Catena.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 30 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 20 veicoli, di cui 3 sequestrati amministrativamente e contestato 19 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, guida senza patente, mancata copertura assicurativa, uso del cellulare alla guida, mancato casco protettivo.

Circola a bordo di veicolo rubato targhe false di nazionalità francese e con telaio contraffatto: gli agenti della Polizia di Stato denunciano un quarantenne del nolano.

Nella giornata di martedì, gli agenti della Polizia Stradale di Nola, durante i servizi di vigilanza stradale, in via San Massimo a Nola, hanno proceduto al controllo di un veicolo FIAT 500 con targa francese.

Dall’accertamento esperito, i poliziotti hanno accertato che la targhetta identificativa del costruttore presente nel vano motore era difforme rispetto a quella originale mentre la vettura è risultata, altresì, essere oggetto di provento di furto denunciato nel novembre del 2022 a Grumo Nevano.

Pertanto, il conducente, un 39enne nolano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato; inoltre, sono state contestate diverse violazioni al C.d.S. mentre il veicolo è stato sequestrato penalmente.