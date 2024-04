Napoli- Controlli a Montecalvario e alla Stazione Centrale, un arresto a Porta Nolana

“ALTO IMPATTO” ALLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE: ARRESTATO UN UOMO PER FURTO CON DESTREZZA

660 PERSONE IDENTIFICATE

Nel pomeriggio di venerdì, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio” Alto Impatto”, hanno proceduto all’arresto per furto con destrezza, di un 34enne di origini algerine con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, hanno notato l’uomo che, con fare guardingo, stava scrutando i viaggiatori all’interno della stazione.

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato positivo riscontro quando il prevenuto, dopo essersi posto alle spalle di una turista, l’ha seguita fino all’esterno della stazione e, approfittando della ressa formatasi al semaforo per attraversare Piazza Garibaldi, ha infilato la mano nel cappotto della donna sfilandole il cellulare.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato e, dopo averlo condotto in ufficio in stato di arresto, al termine degli adempimenti di rito, su disposizione del PM di turno è stato condotto presso le camere della locale Questura in attesa del giudizio direttissimo, tenutosi nella scorsa mattinata conclusosi con 6(sei) mesi di reclusione e 200 euro di multa a carico del prevenuto che è stato rimesso in libertà con la misura dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Infine, il cellulare è stato restituito alla vittima.

Ancora, nel corso delle operazioni, gli operatori hanno identificato 660 persone, di cui 133 con precedenti di polizia.

Controlli “movida” a Montecalvario.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariato Montecalvario, i finanzieri della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL, hanno effettuato controlli nel Montecalvario.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 126 persone, di cui 20 con precedenti di polizia ed una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale essendo stata trovata in possesso di circa 8 grammi di marijuana, ed hanno, altresì, controllato 7 esercizi commerciali.

Porta Nolana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 41enne di origini algerine.

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salaiolo all’Orte del Conte hanno notato, all’esterno di un palazzo un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un uomo.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato, ma il prevenuto, alla loro vista, si è dato a repentina fuga all’interno dello stabile e, una volta raggiunto il proprio appartamento, si è diretto in bagno dove ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di hashish lanciandoli nel water, ma è stato tempestivamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori, dopo aver recuperato la sostanza dal water, hanno esteso l’attività di controllo all’interno dell’abitazione dove hanno rinvenuto, all’interno del frigo, altra sostanza per un peso complessivo di 28 grammi circa, un bilancino di precisione, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga; ancora, all’interno della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto 27 cartucce calibro 22.

Pertanto l’indagato, identificato per un 41enne di origini algerine con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul Territorio Nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.