Napoli – Cocaina e hashish, arrestato spacciatore

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona la quale, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 8 stecche di hashish del peso di circa 33 grammi, 5 involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina e 190 euro.

G.D, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.