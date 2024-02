Napoli/Caivano – Controlli della polizia: il bilancio

Gianturco: rapinano un uomo ferendolo alla gola. La Polizia di Stato trae in arresto tre uomini.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Galileo Ferraris, sono stati attirati dalle urla di un uomo il quale, indicando tre soggetti in fuga in direzione via Benedetto Brin, li aveva individuati come autori di una rapina appena subita.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato gli indagati trovandoli in possesso di un coltello, un taglierino, un paio di forbici e di un telefono cellulare.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che i prevenuti, poco prima, dopo aver minacciato e ferito con un coltello alla gola l’uomo, gli avevano asportato il telefono cellulare.

Per cui, tre uomini di origini marocchine di 22, 24 e 33 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e lesioni.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 15 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllati 4 veicoli ed un esercizio commerciale; sono state, inoltre, contestate 2 violazioni del Codice della Strada e controllate 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Barra: tenta di sfuggire al controllo e viene sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 16enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Bruno Buozzi all’angolo con via Domenico Minichino, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter; lo stesso, accortosi della loro presenza, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, poco distante, dopo aver perso il controllo del motociclo, ha abbandonato il mezzo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori; il predetto è stato, altresì, trovato in possesso di 5 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 27 grammi e di 114 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto una pistola a salve priva di tappo rosso.

Per tali motivi, il 16enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli sono state contestate, altresì, tre violazioni del Codice della Strada.

Controlli a Caivano.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio sono state identificate 258 persone, controllati 178 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo ed uno a sequestro amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada.

La Polizia di Stato rintraccia un 44enne. Dovrà scontare 7 mesi di reclusione.

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 44enne marocchino, un provvedimento per la carcerazione, emesso il 26 giugno 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 7 mesi di reclusione per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, commessi a Napoli nel 2007, è stato rintracciato a Poggiomarino.

Centro storico: somministra alcolici a minori. Locale chiuso per 15 giorni.

Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale di Napoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale del centro storico.

In particolare, nella serata dello scorso 2 dicembre, gli agenti del Dipartimento Sicurezza Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori, nello svolgere un servizio nelle zone della movida nel centro storico, avevano sorpreso due donne, una cassiera ed una barista, che avevano venduto alcolici ad un 15enne senza richiedere un documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.

Per tale motivo, le predette erano state denunciate per aver somministrato bevande alcoliche a persone minori mentre il titolare era stato denunciato per omessa vigilanza dei lavoratori dipendenti.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Piazza Garibaldi: la Polizia di Stato arresta una 29enne.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi, nei pressi della fermata degli autobus, per la segnalazione di una donna vittima di rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale, indicandone un’altra poco distante, ha raccontato che poco prima la stessa aveva tentato di strapparle il telefono dalle mani ma, con un gesto repentino, era riuscita a riappropriarsene.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato la prevenuta e, dopo averla identificata per una 29enne rumena con precedenti di anche specifici polizia, l’hanno tratta in arresto per tentato furto con strappo.