Napoli – Cagliari 1-1: non basta Osimhen, i sardi strappano il pari al Maradona

Il Napoli non va oltre l’1-1 al Maradona contro il Cagliari e frena la sua corsa verso la qualificazione Champions. Gara non brillantissima degli azzurri, che dopo il vantaggio firmato Osimhen non riescono a chiuderla sprecando molte chance e rischiando la beffa in almeno due occasioni, con Meret che salva il risultato prima del pari sardo arrivato in pieno recupero. Molto discutibile l’arbitraggio di Fabbri, che annulla un gol regolare ad Osimhen. Il Napoli parte subito bene e al 13′ va in vantaggio con Osimhen, che ben lanciato da Insigne si presenta solo davanti a Cragno e non sbaglia. Azzurri in controllo ma al 27′ i sardi vanno vicinissimi al pari con Zappa, il suo tiro si schianta sul palo. Rispondono subito gli azzurri con un colpo di testa di Lozano da buona posizione su cross di Osimhen, palla di poco a lato. Al 35′ ci prova Insigne su punizione, pallone alto sopra la traversa. Il Napoli è poco brillante e il Cagliari prova ad approfittarne. Al 43′ grande chance per Pavoletti che di testa chiama Meret al miracolo, sulla respinta si fionda Nandez che spara sul portiere azzurro. Nella ripresa parte a razzo il Napoli, Osimhen vicino alla doppietta con un colpo di testa che sfiora il palo. Al 50′ squillo di Zielinski che entra e calcia, respinge Cragno. Dopo un minuto bordata da fuori di Demme che colpisce una traversa clamorosa. Al 52′ Osimhen approfitta di un pasticcio di Godin e supera Cragno in uscita ma l’arbitro annulla per un fallo inesistente del nigeriano sul difensore argentino. Gli uomini di Gattuso dominano ma non riescono a chiudere la gara, al 69′ Osimhen ci prova in diagonale ma la palla sfila sul fondo. Il Napoli preme, non riesce a chiudere la partita e all’88’ rischia la beffa, con Meret che compie un autentico miracolo su un tiro a botta sicura di Pavoletti. Al 93′ però arriva la doccia fredda per gli azzurri, con gli isolani che trovano il gol dell’1-1 grazie ad un inserimento di Nandez che trafigge Meret. Grande delusione per il Napoli, un brutto passo falso che frena la corsa Champions. Azzurri ora quarti in attesa di Udinese – Juventus.