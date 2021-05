Foto sscnapoli

Napoli – Cagliari 1-1, le pagelle: Meret e Osimhen super, Lozano smarrito

MERET 7: salvato dal palo sul tiro di Zappa, primi due miracoli su Pavoletti e Nandez nel primo tempo. Si ripete nel finale con una gran parata a mano aperta ancora su Pavoletti. Non può nulla sulla rete dell’1-1. Paranormale

DI LORENZO 6,5: ottima prestazione in entrambe le fasi. Aiuta i centrali con le diagonali, si sgancia sempre con vigore e tempismo. In grande condizione atletica. Centometrista

MANOLAS 6: presidia bene la sua zona senza strafare. Nessuna sbavatura particolare, ci mette sempre una pezza. Risoluto

KOULIBALY 5,5: in costante difficoltà nei duelli aerei con Pavoletti, vinti quasi sempre dal centravanti ex Napoli. Qualche errore in uscita e negli appoggi, prova non esaltante. Sovrastato

HYSAJ 6: ordinato e attento in fase difensiva, prova anche ad accompagnare la manovra in uscita anche se non è proprio una sua caratteristica. Concreto

FABIAN RUIZ 5,5: non riesce a trovare le giuste geometrie, fatica anche a proporsi tra le linee restando abbastanza schiacciato. Poca qualità nelle giocate e qualche errore banale. Appannato (dall’81’ BAKAYOKO s.v.)

DEMME 6,5: come sempre gioca a tutto campo correndo all’impazzata e recuperando tanti palloni. Buon contributo in costruzione, colpisce una traversa con una gran botta da fuori. Encomiabile

LOZANO 5: non sembra essere più lo stesso dopo l’infortunio. Prova ad attaccare la profondità e saltare l’uomo ma ci riesce poche volte. Fallisce una buona occasione di testa, cala vistosamente. Smarrito (dal 67′ POLITANO 5,5: non fa molto meglio del messicano. Si vede poco negli ultimi sedici metri, non si accende. Frenato)

ZIELINSKI 5,5: sono mancati i suoi strappi e le sue giocate sulla trequarti per scardinare la difesa ospite. Fatica a dialogare con i compagni, lega poco il gioco. Fumoso (dall’81’ ELMAS s.v.)

INSIGNE 6: parte bene con importanti discese sulla fascia, manda in porta Osimhen per il gol del vantaggio. Nella ripresa cala di intensità e non riesce a rendersi pericoloso più di tanto. Luci e ombre

OSIMHEN 7,5: un’ira di Dio. Sblocca il match ben lanciato in profondità da Insigne, sigla anche il 2-0 che gli viene annullato per un fallo su Godin apparso in realtà inesistente. Fa anche tanto lavoro per fare salire la squadra lottando su ogni pallone, prendendosi anche qualche brutto colpo. La sua uscita coincide con il calo azzurro. Letale (dal 75′ MERTENS 5,5: pochi palloni giocabili, nel complesso combina poco. Mai pericoloso. Spento)