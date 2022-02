Fonte sscnapoli.it

Napoli – Barcellona 2-4, Spalletti: “Ci dispiace per i nostri tifosi, non siamo stati all’altezza”

“Siamo amareggiati e ci dispiace per i nostri tifosi”. Luciano Spalletti commenta la sfida persa con il Barcellona.

“Dobbiamo essere onesti e dare il merito a loro per come hanno saputo comandare la gara. Noi non siamo stati all’altezza delle nostre potenzialità”.

“Chiaramente l’episodio iniziale del loro gol nato su un nostro calcio d’angolo ha reso più facile la loro gara, però siamo rientrati in partita e abbiamo avuto la possibilità di rimettere dentro la sfida”.

“E’ un peccato perchè c’era un grande clima allo Stadio e volevamo esprimerci molto meglio, ci lascia doppiamente dispiaciuti questo aspetto dell’atmosfera del Maradona”.

“Io sono il primo responsabile quando si disputano queste gare sotto tono e quando la squadra non ha un atteggiamento corretto. Sicuramente abbiamo sbagliato più del solito, ma non è giusto sminuire il valore del Barcellona”.

“Dobbiamo valutare tutto quello che abbiamo fatto perchè tra 3 giorni c’è una trasferta importantissima all’Olimpico e va affrontata con il massimo della energia”.