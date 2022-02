Foto sscnapoli

Napoli – Barcellona 2-4, le pagelle: si salvano solo Insigne, Osimhen e Politano. Difesa bocciata, male Demme

MERET 6: subisce quattro reti ma su nessuna di queste poteva fare molto per evitarle. Non compie parate di un certo rilievo. Impallinato

DI LORENZO 5: tanti errori in uscita e negli appoggi, soprattutto nel primo tempo. Fatica a tenere a bada Ferran Torres che lo tiene sotto scacco. Molte sbavature non da lui. Irriconoscibile

KOULIBALY 5: diversi errori nell’impostare dalle retrovie, non riesce a tenere compatta la difesa. Emblematico il passaggio sbagliato con il quale manda al tiro un giocatore del Barcellona nel primo tempo. Svagato

RRAHMANI 5: non una bella serata nemmeno per lui. Un suo colpo di testa sballato avvia l’azione che porta al secondo gol blaugrana. Spesso posizionato male e preso d’infilata. Distratto

MARIO RUI 5: dalle sue parti Adama Traore fa il bello e il cattivo tempo saltandolo sistematicamente. Inesistente in fase di spinta, affonda con l’intero reparto arretrato. Asfaltato

FABIAN RUIZ 5,5: ha un buon impatto sul match ma col passare dei minuti soffre la pressione alta del Barcellona finendo per abbassarsi troppo. Non riesce a dare qualità e geometrie alla manovra. Incastrato (dal 74′ GHOULAM s.v.)

DEMME 4,5: tanti passaggi sbagliati e gran parte dei duelli persi. Non è in forma, non garantisce il solito dinamismo finendo in balia del centrocampo blaugrana. Agnellino (dal 46′ POLITANO 6,5: buon impatto sulla gara, prova a dare una scossa con le sue sterzate. Alla fine trova il gol che rende un po’ meno amara la sconfitta. Iperattivo)

ELMAS 5: partita abbastanza anonima la sua. Si muove molto ma spesso a vuoto, poco nel vivo del gioco. Ectoplasma

ZIELINSKI 5: serata da dimenticare anche per lui. Mancano le sue percussioni, non trova spazi sulla trequarti. Tocca pochi palloni. Assente (dal 74′ OUNAS s.v.)

INSIGNE 6: manda in porta Osimhen nell’azione che porta al rigore che lui stesso realizza riaprendo momentaneamente la gara. Pennella diversi palloni invitanti per il nigeriano, tra i pochi a provarci. Indomito (dall’82’ PETAGNA s.v.)

OSIMHEN 6: si guadagna il rigore, tiene in apprensione Pique ed Araujo con le sue sgroppate andando vicino al gol in qualche occasione. Non molla mai. Generoso (dal 74′ MERTENS s.v.)