Napoli- Arresti al Centro Storico e Porta Nolana, controlli a San Giovanni e Barra

Centro storico: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato hanno eseguito, nei confronti di un 53enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 22 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 6 anni, 7 mesi e 12 giorni di reclusione per furto aggravato e rapina, commessi a Marigliano e ad Avellino, tra il 2006 e il 2020, è stato rintracciato in Piazzetta Santa Maria ad Agnone.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 131 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, e controllati 26 veicoli; sono state, inoltre, contestate 14 violazioni del Codice della Strada e controllate 16 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Porta Nolana: sorpreso con quasi 800 grammi di droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Porta Nolana all’angolo con vico Vetriera Vecchia, hanno notato un soggetto che stava uscendo da uno stabile; lo stesso, alla loro vista, si è disfatto di un sacchetto gettandolo all’interno dell’androne dell’edificio.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato il predetto trovandolo in possesso di 11 bustine contenenti marijuana del peso di circa 19 grammi, di 4 involcri con circa 9 grammi di hashish, di un bilancino di precisione, di diverso materiale per il confezionamento per la droga e di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto 7 panetti e vari pezzi di hashish per un peso complessivo di 705 grammi circa ed un’altra busta contenente 57 grammi di marijuana.

Per tali motivi, l’indagato, il 32enne di origine tunisina, con precedenti anche specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.