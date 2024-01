Napoli- Arresti a San Pietro a Patierno e Via Nuova Marina, controlli a Mergellina

Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 659 persone, di cui 118 con precedenti di polizia, controllati 204 veicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada.

Via Nuova Marina: tentano una rapina. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Marina in direzione di via Vespucci, hanno udito le urla di una donna e sono intervenuti; la stessa, in quei frangenti, ha segnalato agli operatori due uomini, ancora presenti sul posto, individuandoli come gli autori di una tentata rapina ai danni di suo marito.

Per tali motivi, i poliziotti hanno bloccato non senza difficoltà gli indagati accertando che gli stessi, poco prima, dopo aver strattonato l’uomo avevano tentato di rapinarlo e successivamente ne era nata una colluttazione.

Per cui, due nigeriani di 30 e 33 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 17enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nei pressi dell’area verde di uno stabile di via della Bussola, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un portaocchiali nascosto nella vegetazione, lo ha ceduto a due persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel portaocchiali 4 bustine contenenti hashish per un peso complessivo di circa 6,5 grammi.

Per tali motivi, un 17enne napoletano, con precedenti di polizia, è tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.