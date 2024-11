Torre del Greco – Recuperati senza vita due squali

Nella mattinata di venerdì 1° novembre è stata segnalata, da parte di un cittadino, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, la presenza di due squali volpe, di notevoli dimensioni, spiaggiati e senza vita, nelle acque antistanti la spiaggia in località “La Scala”, al confine con il Comune di Ercolano.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno immediatamente verificato la segnalazione, accertando che gli esemplari erano effettivamente deceduti, e successivamente, nel corso della mattinata, coordinati dal Capo del Compartimento Marittimo, C.F.(CP) Leonello SALVATORI, con il supporto del Competente Medico Veterinario dell’A.S.L. Napoli 3 Sud – Ambito 2, hanno coordinato in sicurezza il recupero dei due squali volpe privi di vita – lunghi rispettivamente 4 e 4,10 metri e di circa 200 tonnellate di peso, dalla spiaggia de La Scala – tramite ditta convenzionata specializzata – presso l’istituto Zooprofilattico di Portici (Na) ove gli esemplari saranno sottoposti alle verifiche di rito per accertarne i motivi del decesso.

Numerosi bagnanti e curiosi, presenti lungo la spiaggia cittadina, hanno assistito alle complesse operazioni di rimozione dei due esemplari senza vita.

Gli squali volpe sono la specie più grande della famiglia degli Alopiidae, e possono raggiungere anche i 7 metri di lunghezza. Nonostante le considerevoli dimensioni, però, non rappresentano solitamente un pericolo per l’uomo. non è