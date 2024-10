Napoli – Tenta di rapinare una donna, arrestato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso corso Garibaldi, hanno notato un monopattino elettrico condotto da un soggetto che, con fare circospetto, mentre seguiva una donna, ad un certo punto ha tentato di asportarle la borsa facendola rovinare al suolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 cellulari e di 1390 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 29enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione.