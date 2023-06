Napoli – Arrestato un uomo per atti persecutori

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno.

I poliziotti, giunti nei pressi dell’abitazione, sono stati avvicinati da alcuni parenti della donna, allertati poco prima dalla stessa, i quali hanno raccontato che l’uomo si era nascosto nello stabile ed era in possesso di un coltello; pertanto gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato per poi trovare un coltello nascosto in un’intercapedine di un muro. In quel momento, gli operatori sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che il suo ex compagno, dopo averla incontrata in strada, l’aveva seguita fino a riuscire ad introdursi nella sua abitazione per poi minacciarla di morte con il coltello tentando di colpirla, ma, grazie all’aiuto di un familiare presente in casa, era riuscita ad allontanarlo; inoltre, la stessa ha detto che già in precedenti occasioni l’uomo l’aveva seguita e minacciata.

Un 30enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori.