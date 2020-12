Napoli – Aggrediscono l’autista di un’ambulanza, denunciati tre giovani

Ieri mattina, in piazza Guglielmo Pepe, un’ambulanza che trasportava un paziente all’Ospedale del Mare è stata obbligata a fermarsi da un’auto con tre persone a bordo che, per motivi di viabilità, hanno minacciato ed aggredito l’autista dell’ambulanza.

La vittima nel pomeriggio ha sporto denuncia negli uffici del Commissariato Vicaria-Mercato e i poliziotti, grazie alle descrizioni ed alle informazioni fornite, hanno intercettato e fermato l’auto in piazza Sannazzaro con a bordo uno dei tre aggressori e nella stessa serata gli altri due, già identificati, si sono presentati spontaneamente in Commissariato.

Due 21enni napoletani e un oplontino di 22 anni sono stati denunciati per lesioni personali, minacce ed interruzione di pubblico servizio.