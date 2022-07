Napoli – Aggredisce i poliziotti, arrestato 32enne

Ieri sera gli agenti del IV Reparto Mobile, durante il servizio di ordine pubblico in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato loro una persona che, poco prima, l’aveva aggredita mentre si trovava nella sua auto.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, in evidente stato di ubriachezza e brandendo una bottiglia, alla loro vista ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo gli operatori fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata ed una chiave esagonale.

M.U., 32enne ivoriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per percosse e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.