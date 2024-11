Napoli – Aggredisce gli agenti durante il controllo, arrestato 41enne

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti nonché per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emilio Scaglione, hanno controllato due persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla vista degli operatori, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo; in quei frangenti, lo stesso ha iniziato a dare in escandescenze finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era destinatario del provvedimento sopra citato, emesso lo scorso mese di giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, dovrà espiare la pena di 2 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Napoli nel 2023.

Infine, all’interno del veicolo, gli operatori hanno rinvenuto, nel vano portaoggetti, diversi arnesi atti allo scasso.