Napoli – Si impossessa di un cellulare, fermato un uomo

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne tunisino, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lavinaio, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo altri due in direzione di piazza Garibaldi.

Pertanto, gli operatori hanno prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato uno dei due fuggitivi in via Lavinaio all’angolo con via Santi Quaranta, accertando che lo stesso, poco prima, insieme al complice che è riuscito a far perdere le sue tracce, dopo aver minacciato l’uomo si era fatto consegnare il suo cellulare per poi darsi alla fuga; per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.