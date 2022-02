Milano – Gli effetti della tempesta “Roxana” si fanno sentire anche in città, attimi di paura per il crollo di un albero all’interno di una scuola

Le violente raffiche di vento della tempesta “Roxana” a sud delle Alpi, hanno causato disagi alla circolazione, tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma, quella di oggi, poteva trasformarsi in una tragedia. Erano da poco passate le 14.30 quando un albero presente all’interno della scuola “Ettore Molinari” di Milano in via Crescenzago 110 si è sradicato rischiando di cadere sull’edificio scolastico sfiorandolo. A documentare il fatto sono stati gli studenti che hanno postato sui social un video che mostra il grande albero che lentamente, a causa delle forti raffiche di vento, si abbatte sul terreno sfiorando le mura dell’edificio. Anche in questo caso, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nessuna persona è rimasta ferita anche se l’albero è caduto in un normale giorno di scuola, che avrebbe potuto mettere a rischio la vita dei tanti studenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità. Di seguito il video del lento sradicamento dell’albero e della relativa caduta sul terreno: https://www.itemfix.com/v?t=7aw7vo&jd=1