Meridbulloni – Casillo e Raia(Pd): “Il 14 gennaio tavolo istituzionale a Roma, al Mise”

“In queste ore, dopo l’audizione nella Terza Commissione del consiglio regionale, il gruppo regionale Pd ha messo in campo ogni utile sforzo per attivare un percorso istituzionale sulla la vertenza della Meridbulloni, mantenendo l’impegno assunto con i lavoratori, insieme all’Assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello. Giovedì prossimo, 14 gennaio, si terrà, dunque, a Roma, presso il Mise, il tavolo istituzionale che vedrà la partecipazione della Regione, dei sindacati e dell’azienda”.

A dare l’annuncio il capogruppo regionale Pd, Mario Casillo, e la Vice Presidente del Consiglio, Loredana Raia.

“Per noi – continuano Casillo e Raia – Meridbulloni rappresenta una delle vertenze simbolo della Campania e del tessuto produttivo e industriale della regione. C’è una inspiegabile e finora ostinata volontà dell’azienda di chiudere un sito produttivo al Sud che non è in perdita.

Il gruppo Fontana è diventato leader nel settore, grazie anche alle maestranze altamente specializzate che operano a Castellammare. Parliamo di 81 operai che non possono essere considerati semplicemente numeri da spostare in un altro sito produttivo del Nord: dietro ognuno di loro ci sono famiglie, con le loro difficoltà e loro comprensibili ansie”.

“Attendiamo con fiducia i lavori del tavolo – concludono – affinché venga assicurato un presente e un futuro ai lavoratori” .