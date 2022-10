Marano di Napoli – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Marano di Napoli ed in particolare nelle vie Lazio e San Rocco, in corso Umberto I e corso Europa.

Durante l’attività sono state identificate 147 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 90 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo.

Infine, sono state denunciate 2 persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.