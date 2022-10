Napoli – Spaccio, arrestato 24enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Provenzale hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore cedere qualcosa ad un giovane in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 2 involucri con circa 22 grammi di cocaina, 2 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi e 75 euro.

V.B., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.