Juventus – Napoli 2-0, le pagelle: Insigne butta via il pari, male Manolas e Bakayoko. Lozano il più pericoloso

OSPINA 6: salva sulla linea la conclusione da due passi di Bernardeschi, rischia la frittata con Manolas. Non può nulla sul gol di Ronaldo, nel finale si butta in avanti e becca il 2-0. Non ha grosse colpe. Bucato

MARIO RUI 6: non funziona la catena con Insigne in fase offensiva, rischia poco o nulla alle sue spalle. Meno presente nell’accompagnare l’azione. Mansueto (dall’85’ POLITANO s.v.)

KOULIBALY 6: non ha colpe individuali sui gol presi, sbroglia qualche situazione pericolosa. Non bada all’estetica. Deciso

MANOLAS 5: protegge male l’uscita di Ospina rischiando il pasticcio, vicino all’autogol con una svirgolata sotto porta. Poco lucido negli interventi. Sbadato

DI LORENZO 6: non ha molti spazi per proporsi in sovrapposizione, controlla discretamente la sua zona. Il gol preso nel finale non fa testo. Diligente

DEMME 5,5: dopo un buon primo tempo, quando prova anche ad inserirsi in avanti, scompare nella ripresa. Baricentro troppo basso e pochi spunti degni di nota. Eclissato (dall’85’ LLORENTE s.v.)

BAKAYOKO 5: troppo lento e prevedibile in mezzo. Diversi errori in appoggio, una sua deviazione si trasforma in assist per il gol di Ronaldo. Fermo (dal 67′ ELMAS 5,5: nel complesso non incide più di tanto, non forza la giocata limitandosi al compitino. Modesto)

INSIGNE 4,5: serata da dimenticare. I ritmi bassi e i pochi spazi lo rendono innocuo. Ha la grande occasione per rimettere in piedi la gara ma sbaglia il penalty del pari. Finisce in lacrime. Sciagurato

ZIELINSKI 5,5: non trova spazi per inserimenti e percussioni per vie centrali, fatica a dare brio e cambio di passo alla manovra azzurra. Ingabbiato

LOZANO 6: impegna il portiere bianconero con un gran colpo di testa, qualche buono spunto non manca. Nella ripresa si vede di meno ma al 94′ ancora Szczesny fa il miracolo. Murato

PETAGNA 5,5: sono pochi i palloni giocabili in area. Non arrivano rifornimenti, si limita a sgomitare e a provare ad allargare la difesa bianconera. Innocuo (dal 72′ MERTENS 6: non al meglio riesce comunque a guadagnarsi il rigore anticipando McKennie. Da recuperare al più presto. Furbo)