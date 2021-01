Juventus-Napoli: 2-0. Super Coppa ai Campioni d’Italia, speranze azzurre fermate da Szczesny e da un errore dal dischetto di Insigne

Un errore dal dischetto di Insigne e due miracoli di Szczesny regalano la Super Coppa Italia alla Juventus, che si impone sul Napoli per 2-0 grazie alle reti di Ronaldo (65’) e Morata (95’). Partita equilibrata, sia sul piano del gioco che per le occasioni; premiato il maggiore cinismo dei bianconeri, che capitalizzano le occasioni da rete create. Gli uomini di Gattuso invece sprecano troppo, anche per la serata di grazia di Szczesny, che compie due autentici miracoli su Lozano e ipnotizza Insigne in occasione del calcio di rigore calciato a lato. Vince la Juventus, che vendica così la sconfitta di sei mesi fa in Coppa Italia, quando a trionfare furono gli uomini di Gattuso ai calci di rigore.

Tabellino

Juventus – Napoli: 2-0 (pt 0-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84′ Politano), Demme (84′ Llorente), Bakayoko (67′ Elmas), Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna (72′ Mertens). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Ghoulam, Maksimovic, Hysaj, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, McKennei, Arthur, Bentancur (83′ Rabiot), Chiesa (46′ Bernardeschi), Kulusevski (83′ Morata), Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 64′ Cristiano Ronaldo, 90’+5′ Morata

Note: ammoniti Ronaldo e Zielinski