Ischia – Trovato in possesso di droga, fermato 28enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fondo Bosso, nei pressi del parcheggio del Palazzetto Taglialatela ad Ischia, hanno controllato un soggetto trovandolo in possesso di un pezzetto di hashish.

L’uomo, durante le fasi del controllo, ha dato in escandescenza proferendo frasi offensive nei confronti degli operatori fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Pertanto, il prevenuto, un 28enne isolano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali, violenza, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.