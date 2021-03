Foto di repertorio

Indonesia – Due kamikaze si fanno esplodere fuori ad una cattedrale: un morto e 9 feriti

Un morto e nove feriti. Questo è il bilancio di un attentato avvenuto ieri in Indonesia. Due kamikaze si sono fatti esplodere all’esterno della cattedrale cattolica di Makassar durante la messa per la domenica delle Palme. I due attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare in aria fuori dal cancello principale. La polizia indaga sull’accaduto.