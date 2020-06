TORRE DEL GRECO – TRAGICO INCIDENTE: PERDE LA VITA UNA RAGAZZA DI 23 ANNI

Un tragico incidente ieri sera è costato la vita ad una giovane torrese di 23 anni. L’episodio è accaduto in Via Giovanni XIII, zona Via del Monte. La giovane donna era in sella ad uno scooter in compagnia di un amico quando, forse anche complice l’asfalto bagnato, la moto è scivolata, scaraventando a terra i due passeggeri. Nulla da fare per la 23enne, nonostante sia stata prontamente soccorsa; ferite lievi invece per l’amico. Sulle dinamiche dell’episodio stanno indagando il Carabinieri della locale stazione di Torre del Greco.