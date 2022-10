Il Presidente COA Luisa Liguoro eletta delegata Cassa Forense

Con una schiacciante preponderanza rispetto a tutte le altre compagini, il Foro di Torre Annunziata ha scelto la lista espressione del suo Consiglio dell’Ordine per le votazioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza Forense appena concluse.

La lista n° 10, capitanata dall’Avv Luisa Liguoro e che vedeva la presenza di altri 8 colleghi ha raccolto nel foro oplontino circa il 60 per cento delle preferenze rispetto alle altre 14 liste presentatesi nel distretto di Napoli.

L’avv. Luisa Liguoro, Presidente del COA, viene quindi designata dagli Avvocati del foro oplontino come delegato di Cassa Forense per il quadriennio 2023/2026, divenendo una delle due donne elette per il Distretto di Corte d’Appello di Napoli.

In una campagna elettorale a tratti dura, che ha visto la partecipazione al voto di oltre 1300 avvocati e che ha battuto ogni record precedente di afflusso alle urne – con una media delle passate elezioni che non è mai stata superiore ai 700 votanti – gli Avvocati del foro, con il distacco enorme inflitto alla lista diretta competitrice (quasi 800 voti, rispetto ai 200 della compagine avversaria), hanno espresso un giudizio indubbiamente positivo sul lavoro svolto dal COA di Torre Annunziata sotto la guida del suo Presidente.

Nonostante il tempo a tratti inclemente, gli Avvocati di tutti i territori facenti parte del circondario del Tribunale di Torre Annunziata (che va da Torre del Greco a Massalubrense) non hanno rinunciato a manifestare il proprio sostegno alla lista del Consiglio dell’Ordine, determinandone la vittoria.

Il presidente Luisa Liguoro dichiara:

“Sono estremamente grata agli otto straordinari colleghi che componevano la lista PREVIDENZA EQUA E SOSTENIBILE ed a tutti i Consiglieri dell’Ordine che, insieme a me, stanno lavorando incessantemente in favore della Classe con delibere adottate sempre all’unanimità e con iniziative concrete che cercano di supportare gli Avvocati in un momento difficilissimo. Consentitemi poi un grazie di cuore a tutti gli elettori che con la loro presenza in massa, incuranti delle avverse condizioni climatiche e del fatto che si votava solo in Tribunale a Torre Annunziata, ci hanno gratificato del loro sostegno

Mi piace rimarcare che la nostra è la vittoria del gioco di squadra sugli individualismi e soprattutto della correttezza istituzionale e del rispetto dell’Etica. In nessun momento abbiamo reagito in maniera scomposta ai numerosi attacchi che abbiamo subito, preferendo dimostrare la fondatezza delle nostre ragioni nei luoghi deputati, così come si conviene agli Avvocati e, a maggior ragione, ai componenti (attuali e passati) di un Consiglio dell’Ordine.

Il tempo dei festeggiamenti durerà però molto poco perchè dal 6 all’8 ottobre ci aspetta l’importante Congresso del CNF a Lecce durante il quale sarò a capo della delegazione di Torre Annunziata.

Infine il 21 ottobre ci aspetta il Gran Galà dell’Avvocatura allo Yachting Club di Marina di Stabia, una serata di beneficenza durante la quale raccoglieremo – grazie alla generosità degli Avvocati e degli ospiti che interverranno e grazie al sostegno di alcuni sponsor – fondi da destinare parte alla Onlus Soleterre (che aiuta i bambini malati di cancro nelle zone disagiate del mondo) e parte al capitolo di spesa appostato dal Consiglio nell’ultimo bilancio per finanziare i percorsi di studi dei figli dei colleghi deceduti.

Anche in un momento di crisi l’Avvocatura mostra la sua parte migliore, partecipando in massa ad un momento di grande democrazia e non dimenticando mai gli ultimi”