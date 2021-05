Fiorentina – Napoli: 0-2. Stavolta il Napoli la vince sul campo! Champions ad un passo!

Il Napoli espugna il Franchi battendo la Fiorentina per 2-0: di Insigne e Zielinski le reti che consentono agli azzurri di riscavalcare la Juventus, ponendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions. Partita vera, con il Napoli che parte bene nei primi minuti, ma poi deve subire la maggiore fisicità dalla viola. Al 33’ l’azione più pericolosa degli azzurri, con una traversa di Insigne su punizione. Nella ripresa gli azzurri sono più decisi. Al 55’ conquistano un rigore con Rrhamani, sulla palla Insigne che ribadisce in rete sulla ribattuta di Terracciano. Al 63’ azzurri vicini al raddoppio sempre con Insigne, che colpisce il secondo legno. Raddoppio che arriva 4 minuti dopo: magia di Osimhen che taglia per Insigne, palla in mezzo per Zielinski che non sbaglia. Partita vera, con i giocatori della Viola che hanno onorato l’impegno. Ora la Champions per gli azzurri è ad un passo, ma bisogna battere il Verona domenica al Diego Armando Maradona.

Tabellino

Fiorentina – Napoli: 0-2 (pt 0-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano (77′ Lozano), Zielinski (77′ Mertens), Insigne, Osimhen (84′ Petagna). A disp.Ospina, Contini, Labriola, Costanzo, D’Agostino, Mario Rui, Elmas, Demme. All.Gennaro Gattuso

Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Castrovilli (66′ Eysseric), Pulgar, Bonaventura (77′ Callejon), Biraghi (66′ Igor), Ribery (83′ Kouame), Vlahovic. All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 56′ L. Insigne, 67′ P. Zielinski

Note: ammoniti Ribery, Pezzella, Castrovilli, Rrahmani, Caceres, Hysaj