Foto sscnapoli

Fiorentina – Napoli 0-2, le pagelle: Insigne protagonista assoluto, Osimhen straripante. Ottimi Zielinski e Hysaj

MERET 6: il rasoterra di Ribery nel primo tempo bloccato in presa bassa è l’unico tiro in porta dei viola. Ordinaria amministrazione

HYSAJ 7: ottima partita dell’albanese. Diverse chiusure importanti nel primo tempo, sempre ben posizionato e puntuale negli interventi. Si fa vedere anche in sovrapposizione. Esaltato

RRAHMANI 6,5: dimostra anche oggi concretezza e senso della posizione. Il giallo non lo scompone, tiene bene a bada Vlahovic. Si procura il rigore che sblocca il match. Certezza

MANOLAS 6,5: in coppia con Rrahmani annienta un cliente scomodo come Vlahovic. Concentrato fino alla fine e gran tempismo nelle giocate. Lucchetto

DI LORENZO 6: meno esplosivo e arrembante del solito, si limita a tenere la posizione accompagnando un po’ di più solo nella ripresa. Non rischia nulla. Efficace

BAKAYOKO 6,5: schierato a sorpresa al posto di Demme risponde presente. Vicino al gol di testa in un paio di occasioni, giganteggia sulle palle alte. Tanta sostanza e densità in mediana. Baluardo

FABIAN RUIZ 6: gioca facile senza prendersi troppi rischi, si sacrifica molto anche in fase di contenimento. Meglio nella ripresa quando alza il baricentro. Operaio

POLITANO 6: non tra le sue migliori partite ma nel complesso non demerita. Primo tempo un po’ in sordina, alza i giri del motore nella ripresa sfondando spesso e provando la solita giocata a rientrare per concludere. Volenteroso (dal 77′ LOZANO s.v.)

ZIELINSKI 7: primo tempo sotto tono, si accende nei secondi 45 minuti svariando su tutto il fronte d’attacco. Realizza il 2-0 grazie alla deviazione di Venuti, fondamentale con i suoi movimenti. Portentoso (dal 77′ MERTENS s.v.)

INSIGNE 7,5: una traversa clamorosa, il rigore sbagliato e la rete sulla respinta, un altro legno e poi tante giocate di grande qualità. Protagonista assoluto, trascina i suoi verso una vittoria decisiva. One man show

OSIMHEN 7: non segna ma con i suoi movimenti apre spazi importanti. Fenomenale la giocata che avvia l’azione che porta all’autogol di Venuti. I difensori viola non lo prendono mai, tante intuizioni geniali. Straripante (dall’84’ PETAGNA s.v.)