Ercolano – Giovedì 17 marzo una fiaccolata per la pace attraverserà il centro città

Una fiaccolata per la pace, a sostegno del popolo ucraino e contro l’invasione operata dalla Russia, ma anche per dire no ad ogni forma di guerra e violenza.

L’iniziativa promossa dal comitato territoriale della Croce Rossa insieme all’Amministrazione Comunale è prevista giovedì 17 marzo 2022. Il raduno è previsto per le ore 18.15 in Piazza Trieste, il corteo raggiungerà Piazza Pugliano.

“Sarà l’occasione per ribadire il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino in questo momento così difficile e complicato. Sono certo che tantissimi cittadini di Ercolano non faranno mancare il loro sostegno per testimoniare con forza l’unità per la pace e contro un’aggressione militare gravissima e inaccettabile” – ha spiegato il sindaco Ciro Buonajuto.