Torre del Greco – “Agorà dei Giovani”: il nuovo progetto promosso dal Forum dei Giovani

Il format si propone di offrire a tutti i ragazzi e le ragazze della città uno spazio aperto dove potersi confrontare su argomenti di attualità e di politica. L’idea nasce da una volontà, pervenuta durante l’assemblea dello scorso ottobre, di creare un luogo sicuro dove instaurare un dialogo alla pari sulle questioni del nostro tempo.

«Torre del greco – affermano i consiglieri – ha sempre sofferto la mancanza di uno spazio aperto dedicato al dibattito democratico e al di fuori delle logiche di polarizzazione che caratterizzano tanto i media quanto la politica di oggi. Questa è l’occasione per concretizzare gli ideali di condivisione e confronto che animano il Forum e offrire ai giovani di questa terra un luogo dove maturare insieme.» Lo scopo, infatti, è proprio quello suscitare nei giovani l’interesse per la politica e alla cittadinanza attiva, aiutando così anche a sviluppare una capacità di analisi critica e creando, contestualmente, un rilevante momento di socializzazione.

Il primo incontro, che si è tenuto lo scorso martedì 8 marzo presso la sede del Forum, ha visto come argomento centrale un tema molto vicino agli studenti degli istituti superiori di secondo grado e, sfortunatamente, anche oggetto della recente cronaca nazionale: l’alternanza scuola-lavoro.

«Gli spiacevoli fatti di cronaca e la sentita esigenza di cambiamento del sistema scolastico italiano – dichiarano i consiglieri – hanno fatto molto discutere sul ruolo della scuola e del suo rapporto con il mondo del lavoro. Ragion per cui il progetto non poteva partire meglio se non con il confronto su uno dei temi che più coinvolge direttamente i giovani e il loro futuro.»

L’importante partecipazione dei giovani torresi ha permesso di costruire un vivace dibattito condotto da un moderatore che ha permesso di dar voce a tutte le opinioni e le idee fra i presenti.

I prossimi incontri, che avranno luogo sempre nella sede del Forum dei Giovani presso palazzo Baronale, avranno cadenza bimensile e verteranno su argomenti scelti dagli stessi ragazzi attraverso i canali social del Forum.