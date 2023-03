Ercolano – Contributi a fondo perduto per commercio e imprese turistiche

Da 30 a 60 mila euro di contributi a fondo perduto per supportare la nascita di nuove imprese o adeguare al profilo turistico quelle già esistenti sul territorio del Comune di Ercolano. C’è tempo fino al 17 aprile 2023 per presentare domanda.

“Un’opportunità importante per contribuire a far crescere la destinazione Ercolano. L’obiettivo è quello di intervenire sul potenziamento dell’offerta ricettiva, attraverso il miglioramento degli standard e dei servizi turistici. Una misura che rientra nei fondi POR FESR Campania e destinata a piccole e microimprese e prevede un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro per attività già esistenti e fino a 60mila per le nuove attività” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Scommettiamo sui commercianti, sui piccoli imprenditori offrendo come Amministrazione un sostegno concreto. Investiamo su di loro perché crediamo che queste siano le colonne della nostra economia e una luce accesa sul nostro futuro” – afferma Mariarca Cascone, assessore con delega alle attività produttive del Comune di Ercolano.

L’aiuto consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 30mila euro per intervento diretto allo sviluppo e al potenziamento di attività già esistenti da max 24 mesi, ed un massimo di 60mila euro ad intervento per la creazione di nuove attività commerciali o turistiche. Possono partecipare al bando sia attività commerciali che ricettive del circuito turistico localizzate sul territorio di Ercolano.

“La procedura di valutazione delle richieste di contributo è a sportello. Possono presentare domanda le micro, le piccole e le medie imprese, operanti nel settore del commercio o del turismo sul territorio comunale di Ercolano. Il contributo si inserisce tra le azioni di sostegno alla rivitalizzazione del tessuto economico per migliorarne la vivibilità, dare nuovi servizi ai residenti e incrementare anche il grado di sicurezza” – conclude il primo cittadino di Italia Viva.

Tutte le informazioni sono rintracciabili sul sito https://www.bandiercolano.it/ o presso gli uffici comunali di Via Marconi allo sportello dedicato che riceve il mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.