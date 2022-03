Ercolano – Buonajuto: “Un’arena dedicata agli eventi con affaccio su Villa dei Papiri”

Buonajuto: “Un’arena dedicata agli eventi con affaccio su Villa dei Papiri”

Ok al progetto definitivo per la realizzazione di un belvedere attrezzato all’interno della Villa Comunale

“Un’arena dedicata agli eventi con un belvedere su Villa dei Papiri all’interno della Villa Comunale di Ercolano. Un intervento di riqualificazione e valorizzazione di un’area dalle potenzialità straordinarie e che sono sicuro che dopo questo intervento rappresenterà un valore aggiunto per la città” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, annunciando il via libera in giunta al progetto definitivo dell’opera che sarà realizzata con i fondi del Poc Cultura.

Il progetto, finanziato con 150 mila euro nell’ambito della misura ‘Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura’, interesserà la parte a valle della Villa Comunale che sorge alle spalle di Palazzo di Città e che dallo scorso mese di febbraio è stata intitolata alla figura di Marco Nonio Balbo.

“L’intervento prevede la riqualificazione dell’area mediante la realizzazione di un belvedere attrezzato per migliorare l’affaccio su villa dei Papiri e sul golfo di Napoli, ed inoltre verrà realizzata una tribuna e un palco per permettere lo svolgimento di eventi, spettacoli teatrali e musicali. Un luogo di aggregazione e di cultura con un panorama mozzafiato, che potrà essere vissuto dai cittadini e che permetterà di vivere maggiormente la nostra villa comunale” – conclude il sindaco.