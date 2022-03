Torre del Greco – L’Istituto Sauro-Morelli incontra il sindaco Palomba

Questa mattina, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha ricevuto nella sede istituzionale di Palazzo Baronale una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “Sauro – Morelli” che hanno omaggiato il primo cittadino e l’amministrazione comunale di alcune copie della prima uscita del “Giornalino scolastico”.

Un progetto realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, attraverso i fondi PON per educarsi al mondo della comunicazione giornalistica, in un contesto sociale in cui la corretta informazione ha un ruolo primario.

Così, dopo un primo momento di accoglienza, nell’ aula consiliare, il ragazzi accompagnati dai loro docenti, hanno rivolto domande al sindaco sull’attività amministrativa, e, successivamente hanno partecipato ad una visita dello storico edificio di Palazzo Baronale.

“Una bel momento – le parole del sindaco Palomba – quello trascorso con gli alunni dell’Istituto “Sauro-Morelli” che ringrazio per l’intervista che mi hanno fatto e riportata integralmente nel loro giornalino.

Ringrazio la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Di Lorenzo e i docenti referenti del progetto che hanno seguito e formato i ragazzi.

Un bell’esempio di “buona scuola” che dà luce al nostro territorio”.