Ercolano – Buonajuto: “Non spegniamo i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne”

Buonajuto: “Dopo la marcia dei giovani di Ercolano, aumentano le denunce al Centro Antiviolenza”

“Non spegniamo i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne. Potenzieremo i nostri servizi”

“Il nostro centro antiviolenza proprio in queste settimane ha registrato un aumento di contatti e di richieste di informazioni. Questo dimostra che le donne trovano coraggio quando si sentono protette dall’opinione pubblica. Manteniamo viva l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne. Proprio ad Ercolano nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo che aveva minacciato e usato violenza contro la sua ex compagna. Una donna che ha avuto il coraggio di denunciare e che ha avuto fiducia nelle istituzioni” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano di Italia Viva e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“C’è bisogno di un impegno costante e condiviso e per questo è nostra intenzione potenziare il Centro Antiviolenza. Dobbiamo agire su più livelli: prevenire le cause strutturali della violenza, educare le nuove generazioni al rispetto e all’eguaglianza, sostenere le vittime con servizi adeguati e accessibili, punire i responsabili con la massima severità” – spiega il sindaco Buonajuto.

“Voglio pensare che questa donna, così come tante altre, abbiano trovato il coraggio di denunciare anche in seguito allo straordinario fiume di ragazze e ragazzi di Ercolano che hanno accolto il nostro invito e sono scesi in piazza per manifestare contro un problema che riguarda l’intera società e che non può essere al centro del dibattito pubblico solo nei giorni a cavallo del 25 novembre” – conclude l’esponente di Italia Viva