Ercolano – 4 rapine in 5 giorni: fermato 45enne. Sequestrata una pistola giocattolo e indumenti

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di S. S., 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver commesso 4 rapine a mano armata tra il 7 e l’11 novembre in tre farmacie e in un supermercato di Ercolano.

Le indagini dei Carabinieri – coordinati dalla Procura di Napoli – non si erano mai interrotte e la svolta è avvenuta ieri.

Analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei 4 locali commerciali e confrontate le diverse testimonianze raccolte sui luoghi dei delitti, i militari dell’Arma hanno individuato il 45enne.

La perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare l’arma giocattolo e gli indumenti verosimilmente utilizzati durante le rapine. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea.