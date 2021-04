Emergenza Coronavirus – Il Lazio procederà alla vaccinazione dei volontari di protezione civile

“Anche la regione Lazio procederà alla vaccinazione dei volontari di protezione civile in servizio presso i centri vaccinali, così come già disposto dall’ordinanza del Commissario Figliuolo che prevede la vaccinazione anche per le categorie che operano in presenza presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie. Sono costantemente in contatto con l’Assessore alla Salute Alessio D’Amato che ha assicurato l’inizio delle somministrazioni già dalle prossime ore.” Così il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio in seguito alla segnalazione dei volontariati impiegati nel centro vaccinale di Valmontone.