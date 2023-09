Deiulemar – Transazione 70/30%, avv. Palomba: ‘Se tutto andrà bene prima della prossima estate potremo avere un altro riparto serio’

“Su richiesta dei molti obbligazionisti che me ne hanno fatto richiesta fornisco gli aggiornamenti in merito alla questione transazione nota come 70/30%.

A quanto risulta, si è tenuta oggi la riunione con la partecipazione del Presidente della Sezione fallimentare, dei Giudici delegati e degli altri Organi fallimentari che hanno deliberato di approvare una ripartizione nella misura del 70/30% dei soldi e delle proprietà.

La Curatela Sdf è stata autorizzata a concludere l’accordo (che dovrà essere prima approvato dal Tribunale) perché permette di prendere già all’atto della firma almeno 14 milioni che potranno essere distribuiti in tempi relativamente brevi.

Nei prossimi mesi invece verrà preso il 70% di tutte le società.

Ovviamente bisogna essere prudenti ed evitare furberie dell’ultima ora ma, se tutto andrà bene – come confido, grazie all’operato della Curatela Sdf e il sostegno dei Giudici e di tutti gli altri – prima della prossima estate potremo avere un altro riparto serio.

Mi rammarico invece per la causa che è stata persa contro gli organi di controllo e nella sprecata opportunità di una transazione suggerita dal Tribunale per oltre 2mln all’esito della espletata CTU”. Così via social l’avvocato Augusta Palomba.